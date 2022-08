Ministria e Financave tregon se a do t’ju pezullohet paga grevistëve Sot ka nisur greva e përgjithshme në sektorin publik në Kosovë. Kjo ka ardhur pasi që sindikalistët nuk kanë arritur të merren vesh me drejtuesit e Qeverisë për të parandaluar grevën e paralajmëruar ditë më parë, shkruan lajmi.net. Por, grevistët si duket nuk do të shpëtojnë pa u “ndëshkuar” financiarisht për grevën e tyre. Lajmi.net…