Ministria e Arsimit: Të shtunën do të mbahet mësimi, inspektorati do të dal në terren Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, përmes një njoftimi ka bërë të ditur se dita e shtunë, datë 15 tetor, do të jetë ditë pune për nxënësit e klasave 1-8, sipas orarit të përcaktuar nga shkollat. MAShTI, tregon se gjatë një muaji të grevës, janë humbur gjithsej 22 ditë mësimi apo rreth 12 për…