Ministri Mehaj dhe Gjeneral Jashari do të marrin pjesë në Konferencën vjetore dhe panairin “AUSA 2022” Ministri Mehaj dhe Gjeneral Jashari udhëtuan për në SHBA për të marrë pjesë në Konferencën vjetore dhe panairin “AUSA 2022”. Kështu ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Një njoftim thuhet se, me ftesë të Asociacionit të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara (AUSA), ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj së bashku me komandantin e FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari,…