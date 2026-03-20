Ministri i Jashtëm iranian: Starmer po vë në rrezik jetët britanike

20/03/2026 22:49

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka akuzuar kryeministrin britanik Keir Starmer për “vënien në rrezik të jetëve britanike” për shkak të marrëveshjes së Mbretërisë së Bashkuar për të lejuar ShBA-në të përdorë bazat britanike për të goditur vendet iraniane që synojnë Ngushticën e Hormuzit.

Aragahchi ka paralajmëruar se Irani do të “ushtrojë të drejtën e vet për vetëmbrojtje”.

“Shumica dërrmuese e popullit britanik nuk dëshiron asnjë hise në luftën e zgjedhur Izrael-ShBA kundër Iranit”, ka shkruar Aragahchi në X.

“Duke injoruar popullin e tij, z. Starmer po vë në rrezik jetët britanike duke lejuar që bazat e Mbretërisë së Bashkuar të përdoren për agresion kundër Iranit.”

