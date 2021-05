Ministri Aliu premton se së shpejti do të rregullohet ura në Pestovë

Me këtë rast, ministri Aliu ka premtuar se kjo urë do të rregullohet së shpejti.

“Sot, bashkë me ministrin z. Liburn Aliu vizituam urën e Pestovës, e cila kalon mbi lumin Silnica, ku nga afër z.Aliu u njoftua me problemin e shpronësimit të një parcele me sipërfaqe prej 1.6 ari si dhe asfaltimin e dy rrugëve anësore që lidhen me Urën, e cila paraqet një shqetësim të madh në rend të parë për banorët e Artakollit, e mandej të të gjithë banorëve të Komunës së Vushtrrisë.Z. Aliu u zotua që së shpejti do të ofroj një zgjidhje për këtë problem të kahmotshëm, i cili do të shërbej në lehtësimin e transportit të banorëve në këtë pjesë”, ka shkruar deputetja Ujkani.