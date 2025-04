Mineralet e Ukrainës, Trump tregon datën e marrëveshjes Presidenti amerikan, Donald Trump tha gjatë një takimi sot në Uashington me kryeministren italiane Giorgia Meloni, se Ukraina dhe SHBA do të nënshkruajnë një marrëveshje për mineralet më 24 prill. “Ukraina dhe SHBA do të nënshkruajnë një marrëveshje minerale të enjten e ardhshme”, tha Trump, raporton mediumi ukrainas UNN. Administrata Trump ka negociuar me Ukrainën…