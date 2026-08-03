Militanti i Vetëvendosjes që ofendonte veteranët caktohet Drejtor i Agjencisë për menaxhimin e pasurisë së konfiskuar

Punësime, ngritje në detyrë, e rehati për njerëzit e pushtetit bëhet çdo ditë. E së fundi, ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla- Schwarz mori vendim që Faruk Dakajn ta emërojë si ushtrues detyre të Drejtorit të Përgjithshëm në Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar. Faruk Dakaj më herët ishte Drejtor në Qendrën…

Lajme

03/08/2026 12:37

Punësime, ngritje në detyrë, e rehati për njerëzit e pushtetit bëhet çdo ditë.

E së fundi, ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla- Schwarz mori vendim që Faruk Dakajn ta emërojë si ushtrues detyre të Drejtorit të Përgjithshëm në Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar.

Faruk Dakaj më herët ishte Drejtor në Qendrën e Paraburgimit në Prizren, por njëkohësisht më tepër njihet edhe si militant i partisë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje. Dakaj ishte zgjedhur anëtar i Kryesisë së VV-së në Prizren në vitin 2022.

Por i njëjti bënte edhe deklarime krejtësisht të pahijshme.

Pikërisht më 2022, Faruk Dakaj kishte ofenduar veteranët e UÇK-së të cilët patën protestuar për pagën minimale.

“Kurre, asnje proteste kunder Gjykates Speciale, e vazhdimisht protesta per me fitu naj lek. Keta jane kreret e shoqatave qe nuk perfaqesojne luftetaret. Tarrnakopa”, pati shkruar ai.

Madje Faruk Dakaj ishte i njohur për autoritetet e hetuesisë e sigurisë në vend.

Ai ishte arrestuar më 2016. I njëjti ishte arrestuar nën dyshimin se kishte marrë pjesë në aksionin për dëmtimin e veturave të EULEX-it më 2009.

Sipas LVV-së, ky arrestim ishte në vazhdën e fushatës së pushtetit për t’i arrestuar aktivistet opozitarë, duke “keqpërdorur kështu skajshmërisht sistemin e drejtësisë”.

Në reagimin e saj ndaj këtij arrestimi, Vetëvendosje thotë se Qeveria e Kosovës është në panik për shkak të daljes masive të qytetarëve në protesta kundër saj.

“Marrëveshja për “Zajednicën” dhe ajo për demarkacionin me Malin e Zi asnjëherë nuk do të mund të zbatohen në Kosovë.Qeveria antikushtetuese nuk mund të vazhdojë duke përjashtuar dhe arrestuar opozitën”, thuhet në këtë reagim.

Faruk Dakaj ishte në mesin e 27 aktivistëve të Vetëvendosjes që akuzohen për dëmtimin e veturave të EULEX-it në një aksion të ndërmarrë më 25 gushtit 2009./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 3, 2026

Specialja thotë se nuk ka vendim për dorëzaninë e Thaçit: Dorëzaninë...

August 3, 2026

Aksident trafiku në rrugën Gjakovë-Deçan, lëndohet një person

August 3, 2026

Kusari Lila: Kurti brenda pak orëve ose ditëve do të ftoj...

August 3, 2026

Çmimet e naftës bien pasi Trump anulon sulmin ndaj Iranit

August 3, 2026

​Eksportet e Turqisë arritën një rekord prej 25.6 miliardë dollarësh në...

August 3, 2026

Trump thotë se bisedimet me Iranin rifillojnë më 3 gusht, pasi...

Lajme të fundit

Specialja thotë se nuk ka vendim për dorëzaninë...

Aksident trafiku në rrugën Gjakovë-Deçan, lëndohet një person

Kusari Lila: Kurti brenda pak orëve ose ditëve...

Kurti takohet me Zijadin Selën, flasin për formimin...