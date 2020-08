Miley pranon se përvojën e parë seksuale me mashkull e kishte kur ishte 16 vjeçe

Miley Cyrus zbulon se hera e parë që bëri seks me një burrë ishte kur qe 16 vjeçe me Liam Hemsworth.

Miley Cyrus ka zbuluar se hera e parë që ajo bëri seks me një burrë ishte me ish-burrin Liam Hemsworth dhe ajo e gënjeu atë për 10 vjet, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 27 vjeç, diskutoi për jetën e saj personale dhe private në një intervistë të rrallë zbuluese në podcast-in e thirrjes së saj, baba me Alexandra Cooper që ra në mesnatën e së premtes, duke zbuluar se përvoja e saj e parë seksuale ishte një treshe me dy vajza.

Ish-ylli i fëmijëve foli më shumë rreth jetës së saj dhe atë se si Liam, 30 vjeç ishte burri I pare me të cilin bëri seks në moshën 16 vjeçe, pasi u lidh me vajzat vite më parë.

“Unë nuk shkova në të gjithë rrugën me një person, derisa isha 16 vjeçe,” tha ajo në podcast. “Por unë përfundova të martohem me djalin, kështu që është goxha e çmendur.”

Ajo rrëfen se si e gënjeu aktorin se ajo ishte hera e parë.

“Unë gënjeva dhe thashë që ai nuk ishte i pari, kështu që nuk më dukej humbëse,” tha ajo duke shtuar se nuk mund të mendonte për askënd, kështu që ajo zgjodhi një mik.

Por disa vjet më vonë, shoqja e Hemsworth ‘përfundoi’ duke u martuar me burrin me të cilin gënjeu se kishte bërë seks dhe ajo duhej të mbetej e pastër.

“Ishte një gënjeshtër të cilën e mbajta për rreth 10 vjet,” tha Miley.

Ajo shtoi: ‘Herën e parë kur u shoqërova me këdo ishte me një vajzë, dy prej tyre,’ dhe se ato shkuan përtej ‘bazës së parë’.

Megjithëse hera e parë e saj me burrin ishte në moshën 16 vjeç, ajo kishte pasur përvoja seksuale me vajza vite më parë.

“Kur isha 11 ose 12 miqtë e mi filluan të më thoshin se çfarë po bënin me djem dhe nuk e kuptoja me të vërtetë,” tha ajo.

Kështu që ajo vendosi të shoqërohej me vajza “Më tërhoqën vajzat para se të tërhiqnin djemtë,” tha këngëtarja e Wrecking Ball.

“Marrëdhënia që kisha për 10 vjet ishte një kohë e mahnitshme në jetën time,” tha ajo teksa foli për lidhjen me Liam.

Pasi u nda me Liam vitin e kaluar, këngëtarja kishte një romancë me Kaitlynn Carter. Më pas ajo filloi lidhjen me Cody Simpson në tetor të vitit 2019, por i dhanë fund lidhjes javët e fundit. /Lajmi.net/