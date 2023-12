Milani me lehtësi mposht Monzan Milani ka mposhtur Monzan me një paraqitje bindëse. Ndeshja e zhvilluar në kuadër të Serie A përfundoi me rezultat 3:0, shkruan lajmi.net. Golin e avantazhit në këtë duel e ka shënuar mesfushori holandez, Tijjani Reijnders. Reijnders realizoi pas një solo aksioni, duke kaluar Milanin në avantazh pas vetëm tre minutave lojë. Jan Carli Simic dyfishoi…