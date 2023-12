Milani i ofron kontratë të re Maignan

Sipas raportimeve të së enjtes mbrëma, Milani i ka paraqitur joformalisht një propozim verbal portierit Mike Maignan për zgjatjen e kontratës me një sërë kushtesh të përmirësuara personale.

Francezi ka qenë i rëndësishëm për kuqezinjtë që nga ardhja e tij në “San Siro” dy vjet e gjysmë më parë, duke u emëruar në Skuadrën e Vitit në Serie A si për sezonin 2021-22 ashtu edhe për sezonin 2022-23 në dy vitet e tij të para.

Maignan gjithashtu luajti një rol masiv në udhëtimin e Milanit drejt titullit të Serie A në sezonin e tij të parë me klubin, duke zëvendësuar Gianluigi Donnarumma pas largimit të tij për në Paris në verën e 2021.

28-vjeçari aktualisht ka një kontratë me Milanin që do të skadojë në verën e vitit 2026, megjithatë, klubi në mënyrë ideale do të dëshironte të zgjaste marrëveshjen aktuale dhe t’i ofronte Maignan paga më të mira për të shmangur interesin nga klubet e tjera në të gjithë Evropën.

Sipas informacioneve nga Calciomercato.com, Milani është i përgatitur t’i ofrojë Maignan një pagë vjetore prej 5 milion euro plus bonuse individuale dhe të lidhura me ekipin.

Raporti i së enjtes sugjeron që rrethimi i Maignan do të preferonte në mënyrë ideale një shifër të caktuar në rajonin prej 7-8 milion euro në sezon.

Ndërkohë, në sfond, është sugjeruar se Bayern Munich ka një interes të gjatë për francezin dhe se ai është ndër opsionet për të zëvendësuar legjendën e klubit Manuel Neuer sapo të vendosë të mbyllë dorezat. /Lajmi.net/