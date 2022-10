Milan do të shqyrtojë transferimin e Loftus-Cheek në afatin kalimtar të janarit Skuadra e Milan do të synojë një marrëveshje me Chelsea, për Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek është lojtari që po merr vëmendjen e skuadrës së Milan, që kur palët u përballën në Champions League. Sipas raportimeve nga mediat italiane, Milan janë duke kontaktuar me ‘Blutë’, për të gjetur një marrëveshje për lojtarin, përcjell laljmi.net. 26-vjeçari anglez luajti…