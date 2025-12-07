Mihali ndan lajmin se sot bëhen 24 vjet nga lirimi i Kurtit nga burgu i Nishit
Sot bëhet 24 vjet nga lirimi i Albin Kurtit, nga burgu i Nishit. Koordinatorja e komiteteve në Lëvizjen Vetëvendosje, Dejona Mihali ka ndarë lajmin se sot u bënë 24 vjet nga ajo ditë.
Pra, ishte 7 dhjetori i vitit 2001, kur Kurti u lirua.
Kurti ishte arrestuar më 27 prill të vitit 1999 në Prishtinë.
Ai u arrestua më 27 prill 1999 në Prishtinë. Deri më 2 maj 1999 është mbajtur në burgun e Prishtinës. Prej 2 maj deri më 10 qershor në burgun e Lipjanit. Prej 10 qershorit deri më 13 dhjetor 1999 në burgun e Pozharevcit. Prej 13 dhjetorit deri më 13 mars 2000, në burgun e Nishit.
Procesi gjyqësore ndaj Kurtit filloi më 9 mars 2000 ndërkaq më 13 mars është shqiptuar dënimi prej 15 vjetësh nën akuzën “cenimi i integritetit territorial dhe sovranitetit të Jugosllavisë” sipas nenit 116.
Sërish, prej 14 mars 2000 deri në nëntor, ka qenë në burgun e Pozharevcit. Intervista e dhënë në burg është më 22 prill 2000.
Prej nëntorit të vitit 2000 deri më 3 dhjetor të vitit 2001 ka qenë në burgun e Quprisë ndërkaq, prej 3 dhjetor 2001 deri më 7 dhjetor, sërish në burgun e Nishit.
Përveç burgut në Serbi, Kurti është arrestuar disa herë edhe në Kosovë.