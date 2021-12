Meta: Rama është konsultuar me Vuçiqin, po e lë Kosovën në cep

Presidenti Ilir Meta ka komentuar nismën Open Balkan gjatë intervistës në emisionin “Log.” në ABC me gazetarin Endri Xhafo. Meta deklaroi se kjo nismë nuk është gjithëpërfshirëse ka krijuar shumë debat dhe kontradikta duke mënjanuar Kosovën dhe duke e vënë atë nën presion se nuk do bashkëpunim. Meta u shpreh se Rama nuk është konsultuar asnjëherë me të për këtë nismë por me presidentin e Serbisë.