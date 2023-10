Messi, Ronaldo apo Saka, zbulohet lojtari i preferuar i familjes Kardashian

Në episodin e fundit të serialit, “The Kardashians” është zbuluar lojtari i preferuar i familjes Kardashian.

Kim Kardashian dhe djali i saj Saint kanë vizituar disa skuadra, duke shikuar ndeshje të profilit të lartë, shkruan lajmi.net.

Ata u panë në “Emirates Stadium” dhe “Parc des Princes” për ndeshjet e Premier League dhe Ligue 1.

Dyshja gjithashtu ishte në Japoni për të parë Cristiano Ronaldon në një takim miqësor me Al-Nassr.

Episodi i fundit i “The Kardashians” është folur për këto udhëtime.

“Ne do të shkojmë në Londër fillimisht, për të shkuar në një lojë me Arsenalin dhe më pas do të shkojmë në Paris për të parë ndeshjen e Paris Saint-Germain. Kendall do të jetë atje dhe do të jetë shumë argëtuese.”

Më vonë gjatë episodit, kur shëtisnin nëpër Emirates Stadium, Kim dhe prindërit e tjerë të pranishëm pyesin djemtë e tyre se cili është lojtari i tyre i preferuar, të cilët pa hezitim zgjodhën Sakan.

Saint dhe Kim gjithashtu ishin në Inter Miami për të parë Lionel Messin. /Lajmi.net/