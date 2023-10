Messi mbetet Messi: E “poshtëroi” dy herë brenda pak sekondave kundërshtarin me një driblim

Futbollistët e Argjentinës mposhtën 2:0 Perunë si mysafir në Lima, duke vazhduar performancën maksimale në kualifikueset e Botërorit 2026.

Dopioshënues ishte Lionel Messi, i cili edhe pas Botërorit të Katarit dhe fitimit të titullit kampion bote, vazhdoi të dominojë në fanellën e Argjentinës, përcjell lajmi.net.

Madje atij iu anulua edhe goli i het-trick, por lëvizja që shënoi ndeshjen ishte driblim i tij, kur ai nxori jashtë loje dy roje të cilët e sulmuan, madje njërin prej të cilëve e hodhi dy herë në tokë.

Fansat në rrjetet sociale e admiruan këtë lëvizje të Messit.

This is Lionel Messi, ladies and gentlemen.pic.twitter.com/OWhEYvTBdp

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 18, 2023