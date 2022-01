Mësohet plani ‘B’ i Barcelonës nëse dështon nënshkrimi me Haaaland

Ai trajton një nënshkrim strategjik dhe suksesin do të varet në një masë të madhe aftësia për t’u rikthyer në rrugën e titujve, transmeton lajmi.net.

Barça ka punuar për opsionin Haaland për një kohë të gjatë dhe ka disa opsione që sulmuesi norvegjez të përfundojë në “Camp Nou”. Për projektin dhe klubin, Haaland nuk do të kishte asnjë dyshim në zgjedhjen e fanellës së katalunasve, por kjo do të përfundojë si një çështje parash dhe aty Barça, për shkak të situatës aktuale financiare, mund të vuajë.

Por, raportimet e fundit zbulojnë se edhe Real Madrid është duke shikuar nga afër këtë situatë, andaj Barcelona është duke punuar edhe në disa opsione të tjera.

Një që pëlqen Xavi Hernandez është sulmuesi i Fiorentinës, Vlahovic. Por, nuk është i vetmi, pasi Barcelona shikon edhe situatën e yllit të Real Sociedadit, Alexander Isak.

Isak pritet që në verë të bëhet me skuadër të re dhe është i lidhur me kalimin në Premierligë, por do ishte i hapur që t’i bashkohej Barcelonës para klubeve angleze.

Problemi kryesor për transferimin e suedezit do jetë vlera e lartë që kërkon Sociedad, që është plotë 90 milionë euro./Lajmi.net/