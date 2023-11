Merret vendimi për ndeshjen Kosovë – Izrael, do të zhvillohet me tifozë Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, e planifikuar të zhvillohet më 12 nëntor në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë do të zhvillohet me praninë e tifozëve. Kështu ka bërë të ditur për KosovaPress presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Orë më parë Telegrafi ka raportuar se është vlerësuar situata e sigurisë në vend…