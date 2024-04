Merret vendimi: 62 vjet burg për të akuzuarit për dhunimin e 11 vjeçares Janë dënuar me 62 vjet në total dhunuesit e 11 vjeçares, njërit prej rasteve që kishte nxitur reagimet më të ashpra në opinionin kosovar. Një nga të akuzuarit u dënua me 12 vjet burg, 5 të tjerë janë dënuar me nga 10 vjet prapa grilave teksa një prej tyre është liruar në mungesë të provave,…