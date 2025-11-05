Merr flakë autobusi që po transportonte tifozët e Barcelonës

Barcelona e zhvillon sonte ndeshjen e radhës në Ligën e Kampionëve. Katalanasit do të luajnë ndaj Club Brugge në Belgjikë. Një incident ka ndodhur pak para këtij takimi, ku një autobus që po transportonte tifozët e Barcelonës, është përfshirë nga flakët. Nuk ka ende raportim të detajuar se a ka persona të lënduar nga ky…

Sport

05/11/2025 19:49

Barcelona e zhvillon sonte ndeshjen e radhës në Ligën e Kampionëve.

Katalanasit do të luajnë ndaj Club Brugge në Belgjikë.

Një incident ka ndodhur pak para këtij takimi, ku një autobus që po transportonte tifozët e Barcelonës, është përfshirë nga flakët.

Nuk ka ende raportim të detajuar se a ka persona të lënduar nga ky rast.

 

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Formacionet zyrtare – Barcelona me Club Brugge, City e pret Dortmundin...

November 5, 2025

Lëndimi i tmerrshëm i Hakimit, mësohet sa do të mungojë mbrojtësi maroken

November 5, 2025

​Zyrtare: Malisheva emëron trajnerin e ri

November 5, 2025

​E pabesueshme, shiten të gjitha biletat për ta parë Barcelonën duke...

November 5, 2025

​Faton Maloku ftohet nga Kosova, Drita shtyn ndeshjen me Prishtinën

November 5, 2025

Zvicra e “tutë” Kosovën – e fton Andi Zeqirin për ndeshjen...

Lajme të fundit

Raporti i Progresit: Sanksionet hiqen “kur të bartet...

Besa Shahini për Hajrullah Çekun: As mish, as peshk

Formacionet zyrtare – Barcelona me Club Brugge, City...

Bosnje: Arrin në 30 numri i të plagosurve nga zjarri në azilin e pleqve