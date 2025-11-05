Merr flakë autobusi që po transportonte tifozët e Barcelonës
Sport
Barcelona e zhvillon sonte ndeshjen e radhës në Ligën e Kampionëve.
Katalanasit do të luajnë ndaj Club Brugge në Belgjikë.
Një incident ka ndodhur pak para këtij takimi, ku një autobus që po transportonte tifozët e Barcelonës, është përfshirë nga flakët.
Nuk ka ende raportim të detajuar se a ka persona të lënduar nga ky rast.