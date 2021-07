Mërgimtari kthehet pas 6 viteve në Kosovë, takon për herë të parë të dashurën që e njoftoi në “Instagram”

Ajo bashkë me nënën e tij kishin dalë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, dhe me padurim po e prisnin çastin kur ai do t’i shihte e përqafonte.

Nëna e Shpëtimit, derisa po priste atë të vijë, me zë të dridhur tregoi për ATV-në se sa të vështirë e ka pasur ta përcjellë djalin para gjashtë vitesh, gjersa shtoi se edhe kur ia ka kumtuar lajmin se po vjen, e ka përjetuar njëjtë.

“Kur më tha se po vjen, kam qarë gjithë ditën, sikur atë ditë kur është nisë. Janë emocione të përziera, sikur atë ditë që është nisë, qashtu edhe atë ditë kur më tha se po vjen. Disi më kujtohej krejt periudha se si ka shkuar, çfarë ka hequr,” – u shpreh tutje nëna e mërgimtarit.

Në anën tjetër e dashura e tij tregon se sa kohë ka që janë njoftuar.

“Afërsisht në shtator i bëjmë dy vjet që jemi duke fol bashkë. Është sot hera e parë që do ta takoj ‘live’ dhe jam plot emocione dhe mezi s’po pres me e pa,” – u shpreh ajo.

Lot gëzimi e emocione pa fund erdhën në momentin kur Shpëtimi e përqafoi nënën e tij me të mbërritur në aeroport. Ai për asnjë çast të vetëm nuk i largonte dy duart nga qafa saj gjersa lotët i shkonin rrëke.

“Unë po tregoj drejt, gjithë rrugëtimin që e kam bo për të ardhur këtu, unë mendjen e kam pasur veç tek nëna,” – ishin fjalët e Shpëtimit me të mbërritur në shtëpi.

“Ka disa shokë të mi që janë martuar me gjermane, polake por unë nënës time i kam premtuar që veç shqiptare do ta marrë dhe jo tjetër. Kam punuar vet, i kam bërë letrat vet vetëm për të ardhur e për ta marrë këtu prej Kosove dhe nëna të jetë e lumtur me gjithë familjen time. I madhi zot, kjo është dhuratë prej zotit. Nuk e di se si jemi njoftuar në ‘Instagram’ dhe kemi vazhduar duke shkruar. Na ka pëlqyer muhabeti dhe unë isha në Gjermani dhe nuk kisha qysh me dal me e pa këtë vet. Pastaj i thash motrës së madhe, dil ti,” – thotë tutje ai.