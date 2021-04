Mënyra se si do t’i mbanit flokët, tregon për qasjen tuaj femërore

Zgjidhni gruan me modelin më interesant të flokëve për të zbuluar edhe një anën tuaj interesante gjithashtu, shkruan “Living”.

N.1

Kush zgjedh gruan e parë, karakterizohet nga spontaniteti. Jeni githmonë përpara, thoni atë që ndjeni pa u menduar shumë dhe futeni menjëherë në sfidat që jua dalin para, transmeton lajmi.net.

N.2

Ju pëlqen klasikja. Jeni një person i thjeshtë, që e doni qetësinë e shtëpisë dhe kënaqësitë e vogla. Vlerësoni gjithçka që keni, edhe pse ndonjëherë mund të tregoheni ambicioze. Jeni të përulur, pranoni virtytet dhe dështimet tuaja duke u përpjekur të bëni më të mirën rreth tyre.

Nr.3

Nëse keni zgjedhur vajzën e tretë, jeni një person i guximshëm. Keni shumë siguri në vetvete dhe nuk intimidoheni lehtësisht. Kudo që shkoni imponoheni dhe tregoni kurajën tuaj. Kur bëhet fjalë për të përballuar sfidat, jeni të parët që prezantoheni. Nuk keni frikë nga ajo që thonë të tjerët, ju intereson vetëm një gjë: të rregulloni interesat tuaja.

N.4

Ju që zgjidhni numrin 4, jeni vërtet të sofistikuara. Ju pëlqejnë gjërat me stil, të kuruara mirë, të zgjedhura me shije. Kjo nuk do të thotë që jeni sipërfaqësore. Ju pëlqejnë gjërat e bëra mirë në të gjitha drejtimet. E vlerësoni bukurinë e formave dhe për ju, sfondi nuk është gjithçka. Gjërat duhet të kenë përmbajtje në radhë të parë dhe pamja e tyre e jashtme të jetë e thjeshtë.

N.5

Ju pëlqen jeta e paqtë. Nuk jeni tip konfliktesh ose luftash. Për ju, e rëndësishme është të jeni në sintoni me veten, pastaj me Universin. Ndonjëherë mund të jeni shumë të ndjeshme, por keni mësuar t’u jepni prioritet gjërave që janë më të rëndësihme, sepse stresi i të qëndruarit mbrapa nuk është për ju.

N.6

Nëse keni zgjedhur vajzën e fundit, jepni përshtypjen e një njeriu të ndershëm. Për ju, sinqeriteti është më i rëndësishëm se gjithçka. Jeni tipi i personit që thotë gjithçka që mednon dhe vlerëson faktin që të tjerët bëjnë të njëjtën gjë. Edhe pse e vërteta dhemb, është më e mirë se gënjeshtra. Mund të jeni pak më shumë krenare se ç’duhet. /Lajmi.net/