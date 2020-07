Kourtney bashkë me mikeshën e saj kanë kaluar të dielën në një plazh.

Kourtney Kardashian është bërë një emër i pa zëvendësuar në ballinat e mediave ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

Vajza e madhe e familjes Kardashian ka kaluar vikendin me mikeshat e saj në një plazh në SHBA, pas muajve depresiv të izoluar në karantinë.

Ajo hyri në Instagram, të dielën ku ndau një imazh me shoqen e saj Addison Rae, ku të dyat u shfaqen të veshura me pizhame teksa po bënin not në një pishinë. /Lajmi.net/