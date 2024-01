“Mendoj pak më ndryshe”, Bali Muharremaj i reagon Alban Hysenit që ironizoi me të për stadiumin Kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharremaj i është kundërpërgjigjur kryetarit të komunës së Gjilanit, Alban Hysenit, pasi ky i fundit ironizoi lidhur me projektin e stadiumit. Hyseni në shtator kishte ironizuar me kryetarin e Suharekës, Bali Muharremaj, duke thënë se edhe Gjilani do të ketë stadium “me kapacitet prej mbi 50.000 persona”, derisa me…