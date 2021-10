Memli Krasniqi propozon që të hiqet balotazhi në zgjedhjet lokale

“Në Malishevë z.Kilaj është i pari në çfarëdo matje të opinionit publik. Në balotazh në Malishevë do të jetë ose kandidati i Nismës ose i VV-së. Njëri prej tyre do të jetë në balotazh me kandidatin tonë”, thotë Krasniqi në T7.

“Prizreni gjithmonë është fituar në raundin e dytë sepse përbërja etnike e luan rolin e vetë përkundër faktit që kryeministri i ka penguar drejtpërdrejt partitë e komuniteteve që të kenë kandidatin e tyre”, thotë ai.

“Ne besojmë fuqishëm që në raundin e dytë Shaqir Totaj do të jetë fitues i këtyre zgjedhjeve. Më 2017 z.Totaj 5 mijë vota ka qenë dallim prej Haskukës dhe në fund ka humb për 200 vota’, sqaroi ai.

“Balotazhi… po e them bindjen time personale, mendoj që sikur të pyetesha balotazh në sistem zgjedhor s’kisha leju. Është deformim i vullnetit qytetar”, theksoi ai.