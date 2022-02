Memli Krasniqi njihet me Ambasadorin e ri amerikan në Kosovë prej vitit 2010

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, ka kujtuar kohën e njohjes me Ambasadorin e ri të SHBA-së në Kosovë, Jeff Hanovier.

Përmes llogarisë së tij në Twitter, Krasniqi ka bërë të ditur se me ambasadorin Jeffrey Hovenier ishin takuar në Shtëpinë e Bardhë në Washington, pikërisht në kohën kur Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë konfirmoi legalitetin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.

Atë kohë, ambasadori Hovenier kishte qenë pjesë e stafit të zëvendëspresidentit të asaj kohe dhe presidentit aktual të SHBA-së, Joe Biden.

Madje, Hovenier ka qenë edhe pjesë e takimit kur Joe Biden kishte thënë për ish-kryeministrin Hashim Thaçi se “Ky është George Washingtoni i Kosovës”.

“Dje në takim me Ambasadorin Amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ishte befasi e këndshme të kuptojmë që afërsisht 12 vjet më parë ishim në të njëjtin takim në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin aktual të ShBA-ve (Zëvendëspresident në atë kohë) dhe në atë kohë Kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi”, ka shkruar Krasniqi në llogarinë e tij në Tëitter.

Tutje, Krasniqi ka thënë se takimi në fjalë do të jetë i paharrueshëm për të gjithë pjesëmarrësit.

“Ishte një takim i paharrueshëm për të gjithë pjesëmarrësit, i cili u mbajt me 21 Korrik 2010, vetëm një ditë para vendimit të GJND-së që konfirmoj se shpallja e pavarësisë të Kosovës ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, në proces të cilin kishim përkrahje të plotë të SHBA-ve. Kosova është me fat që Joe Biden është Presidenti i SHBA-ve, një përkrahës i palëkundur i rrugës tonë të shtetndërtimit dhe zhvillimit, dhe mandatin e tij duhet të shfrytëzuar për forcimimin e mëtejmë të marrëdhënieve Kosovë – SHBA dhe konsolidimin e pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare”, ka shkruar Memli Krasniqi.