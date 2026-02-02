Melos Bajrami në formë të shkëlqyer me Vllazninë

Melos Bajrami po vazhdon të tregojë paraqitje shumë të mira me Vllazninë e Shkodrës edhe në këtë sezon. Mbrojtësi 23-vjeçar nga Prishtina është shndërruar në një nga pikat më të forta të skuadrës kuqeblu. Së fundmi, Bajrami është rikthyer në formacionin titullar në fitoren ndaj Teutës, ku ishte një nga lojtarët më të spikatur në…

Sport

02/02/2026 23:46

Melos Bajrami po vazhdon të tregojë paraqitje shumë të mira me Vllazninë e Shkodrës edhe në këtë sezon. Mbrojtësi 23-vjeçar nga Prishtina është shndërruar në një nga pikat më të forta të skuadrës kuqeblu.

Së fundmi, Bajrami është rikthyer në formacionin titullar në fitoren ndaj Teutës, ku ishte një nga lojtarët më të spikatur në repartin defensiv. Ai tregoi siguri, qetësi dhe disiplinë taktike, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në suksesin e ekipit.

Paraqitjet e tij të qëndrueshme kanë rritur ndjeshëm vlerën në treg, ndërsa burime pranë klubit bëjnë të ditur se mundësia e largimit nga Shkodra gjatë verës është reale. Një hap drejt Evropës për Bajramin duket gjithnjë e më i afërt.Melos Bajrami po vazhdon të tregojë paraqitje shumë të mira me Vllazninë e Shkodrës edhe në këtë sezon. Mbrojtësi 23-vjeçar nga Prishtina është shndërruar në një nga pikat më të forta të skuadrës kuqeblu.

Së fundmi, Bajrami është rikthyer në formacionin titullar në fitoren ndaj Teutës, ku ishte një nga lojtarët më të spikatur në repartin defensiv. Ai tregoi siguri, qetësi dhe disiplinë taktike, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në suksesin e ekipit.

Paraqitjet e tij të qëndrueshme kanë rritur ndjeshëm vlerën në treg, ndërsa burime pranë klubit bëjnë të ditur se mundësia e largimit nga Shkodra gjatë verës është reale. Një hap drejt Evropës për Bajramin duket gjithnjë e më i afërt.

Artikuj të ngjashëm

February 2, 2026

“Kosovarët janë përmirësuar shumë, nuk do të jetë e lehtë”, mbrojtësi...

February 2, 2026

“Rebeli” Cristiano Ronaldo e mban fjalën: Nuk luan ndaj Al Riyadh...

February 1, 2026

​Demolohet zhveshtorja e stadiumit “Suad Brava” në Han të Elezit, dëme...

February 1, 2026

Atlético Madrid arrin marrëveshje personale me Marcos Leonardo, pritet drita jeshile...

February 1, 2026

Allan Saint-Maximin largohet nga Club America pas racizmit ndaj fëmijëve të...

January 31, 2026

FFK organizon turneun “Pushka e Parë e Lirisë” në nderim të...

Lajme të fundit

Labi hedh dyshime se Alba i ka bërë magji

Nimani: Më shumë gjasa për zgjedhje të reja...

Zgjedhjet parlamentare, nis shqyrtimi i ankesave

Rruga “Hazir Shala” në lagjen Kalabria në gjendje...