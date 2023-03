Melinda njofton fansat e saj se për shkak të Ramazanit nuk do të jetë prezente në koncerte për një muaj Sot ka filluar muaji i shenjtë i Ramazanit. Urime të shumta lidhur me agjërim sa më të lehtë, shkruan lajmi.net. Një veprim surprizues e ka bërë reperja shqiptare, Melinda Ademi. Ajo ka informuar të gjithë ndjekësit dhe fansat e saj në ‘Instagram’, se nuk do të jetë prezente në koncerte për gjatë muajit të Ramazanit.…