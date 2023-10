Mëkat: Sulmuesit të Portos ia mohoi supergolin me “gërshërë” pozita jashtë loje ndaj Barcelonës Fitore të vështirë por me vlerë të madhe ka marrë Barcelona në udhëtim te Porto, në kuadër të Ligës së Kampionëve. Barcelona triumfoi 0:1 kundër Portos në Portugali me golin e Torres në minutën e parë shtesë të pjesës së parë, shkruan lajmi.net. Në fakt, ekipi portugez arriti njëherë të dërgonte topin në rrjetë me…