Mehmetaj i ashpër me Abdixhikun: Nuk më ke pranuar si panelist në emision, sepse s’më ke paguar dot
Gazetari i njohur, Lirim Mehmetaj ka hedhur akuza të ashpra kundër kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Ky i fundit në dy postimet e fundit po sulmon ata që po e kritikojnë LDK-në për rezultatin e dobët në zgjedhjet e 28 dhjetorit, transmeton lajmi.net. Mehmetaj ka pretenduar në postimin e tij se Abdixhiku nuk e ka…
Lajme
Gazetari i njohur, Lirim Mehmetaj ka hedhur akuza të ashpra kundër kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Ky i fundit në dy postimet e fundit po sulmon ata që po e kritikojnë LDK-në për rezultatin e dobët në zgjedhjet e 28 dhjetorit, transmeton lajmi.net.
Mehmetaj ka pretenduar në postimin e tij se Abdixhiku nuk e ka pranuar atë si panelist në “Debat Plus”.
“Prandaj, per shembull mua kurre nuk me ke pranuar ne Debat Plus si panelist, sepse s’me ke paguar dot. Prandaj, secilen here neper studio i ke pasur perballe njerez qe thjesht tundin koken para teje kur flet, sepse i ke paguar”, tha Mehmetaj.
Postimi i plotë:
Lumir Abdixhiku qe 5 vjet ne opozite nuk ka qene kritike ndaj Albin Kurtit sa ka qene ne dy statuset e fundit ndaj atyre qe ky po thote se paguhen per ta sulmuar.
Por, gjithsesi frika krejtesisht nuk i hiqet.
Ai flet per mercenare po emer kujt s’guxon t’i permend.
Flet per “disa”, pa bere saktesisht me gisht per ke e ka fjalen.
Ama e vertete eshte. Ka shume qe paguhen e shumicen prej tyre i paguan ti.
Prandaj, per shembull mua kurre nuk me ke pranuar ne Debat Plus si panelist, sepse s’me ke paguar dot.
Prandaj, secilen here neper studio i ke pasur perballe njerez qe thjesht tundin koken para teje kur flet, sepse i ke paguar.
Ne tri-kater vjetet e fundit, sa here te ka sfiduar dikush ne ndonje emision? Asnjehere.
Sepse i ke kryer paraprakisht.
Kur t’u kujtua se paska mercenare? Pasi i humbe zgjedhjet ne menyre katastrofale dhe ka ardhur koha te japesh llogari a?
Po t’i fitoje ne zgjedhje nja 25% a do dilje me kete shqetesimin e pagesave, apo ky shqetesim ngjallet vec kur te duhet ta shpetosh veten nga rezultati me i dobet ne histori te partise?
Cfare logjike paska te paguhet dikush per te sulmuar ty? Ti nuk je duke fituar, ke humbur? Pse u deshka te sulmohet dikush qe sulmin me te madh ia ka bere vetes duke deshtuar si askush tjeter?
Po ata anetaret e partise qe kerkojne prej teje pergjegjesi e llogari, ata kush po ti paguan?
Po ti qe vete e pranove se ke deshtuar ne zgjedhje dhe do ofrosh doreheqjen, edhe ty te paguanin ta sulmosh veten?
Po cka te pritet nga njeriu qe e pati braktisur partine ne momentin me kritike te saj duke u rreshtuar kah Albin Kurti, njeriu qe ua shkeli marreveshjen politike per qeverisje te perbashket.
Votove Vjosa Osmanin presidente per t’ia siguruar mandatin e plote qeverises Albin Kurtit, i cili me pas te quante njeri te Serbise e ti rrije duke soditur.
Ti je militant i Vetevendosjes, gjithmone ke qene. Dallimi i vetem mes teje e Vjosa Osmanit eshte se ti je pak vone, ajo bile e pati kapur momentin./lajmi.net/