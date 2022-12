Mehaj: Po përmbyllim vitin me 850 ushtarë dhe kadetë të rinj, e ardhmja e ushtrisë sonë është në NATO Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka thënë se po e përmbyllim vitin 2022 me 850 ushtarë dhe kadetë të rinj, 84 për qind më shumë investime në pajisje ushtarake, dhe me mbi dy mijë e 500 ushtarë të trajnuar jashtë vendit vetëm gjatë këtij viti. Mehaj ka theksuar se e ardhmja e FSK-së është në…