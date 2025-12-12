Medon Berisha lëndohet pas 10 minutash, mund të jetë dëmtim serioz
Sport
Futbollisti Medon Berisha ka pësuar një lëndim të rëndë.
Mesfushori i Shqipërisë, pati një dëmtim muskular në ndeshjen mes Lecces dhe Pisa, duke u larguar nga fusha qysh në minutën e 10-të.
Ai u largua me dhimbje të madhe e me lot në sy.
Sipas mediave italiane, në dukje të parë Medon Berishën ka një këputje në muskulin adductor.
Megjithatë, mënyra se si u nxor jashtë fushës ngre shqetësime edhe më të mëdha.
Mbetet të shihet se cila do të jetë gjendja e mesfushorit shqiptar dhe sa serioz është lëndimi i tij.