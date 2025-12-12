Medon Berisha lëndohet pas 10 minutash, mund të jetë dëmtim serioz

12/12/2025 22:30

Futbollisti Medon Berisha ka pësuar një lëndim të rëndë.

Mesfushori i Shqipërisë, pati një dëmtim muskular në ndeshjen mes Lecces dhe Pisa, duke u larguar nga fusha qysh në minutën e 10-të.

Ai u largua me dhimbje të madhe e me lot në sy.

Sipas mediave italiane, në dukje të parë Medon Berishën ka një këputje në muskulin adductor.

Megjithatë, mënyra se si u nxor jashtë fushës ngre shqetësime edhe më të mëdha.

Mbetet të shihet se cila do të jetë gjendja e mesfushorit shqiptar dhe sa serioz është lëndimi i tij.

