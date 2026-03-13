Medium sllovak: Sllovakia duhet të jetë e kujdesshme nga mbështetja e madhe e tifozëve të Kosovës

13/03/2026 23:16

Mediumi sllovak Športový Čas ka raportuar se përfaqësuesja e Kombëtarja e Sllovakisë në futboll duhet të tregojë kujdes për shkak të mbështetjes së madhe që pritet të ketë Kombëtarja e Kosovës në futboll nga tifozët e saj.

Sipas këtij raportimi, biletat e rezervuara për sektorin e mysafirëve janë shitur shumë shpejt, çka tregon se një numër i madh tifozësh kosovarë pritet të jenë të pranishëm në stadium, transmeton lajmi.net.

Artikulli thekson se tifozët e Kosovës konsiderohen ndër më të pasionuarit në Evropë dhe se ata shpesh arrijnë të krijojnë atmosferë të zjarrtë edhe në stadiumet e kundërshtarëve.

Shqetësime për praninë e madhe të tifozëve kosovarë ka shprehur edhe Federata e Futbollit e Sllovakisë. Sipas saj, ekziston frika se stadiumi mund të “pushtohet” nga mbështetësit e Kosovës, ngjashëm me atë që kishte ndodhur me tifozët e Kombëtarja e Bosnjë dhe Hercegovinës në futboll në vitin 2013.

Përfaqësuesi i federatës sllovake, Juraj Čurný, ka deklaruar se organizatorët po i kushtojnë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje për të shmangur një situatë të ngjashme./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 13, 2026

Barcelona interesohet për Luka Vuskovic, çmimi rreth 40 milionë euro

March 13, 2026

Liverpooli synon Camavingan, Real Madridi vendos çmimin 50 milionë euro

March 13, 2026

Rrahmani rrezikon të humbasë ndeshjen ndaj Sllovakisë

March 13, 2026

Ndërron jetë ish-presidenti i Barcelonës

Lajme të fundit

Moti për nesër në Kosovë: Diell dhe vranësira të shpërndara

Shqetësimet e kongresmenëve për zvogëlim të trupave amerikane...

Yll Limani me koncert në Gjermani për të...

Kurti fton opozitën për takim për presidentin, PDK...