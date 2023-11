Mediat serbe për banerin “Zoti është shqiptar”: Një mesazh i turpshëm bëri xhiron e planetit!

Kuqezinjtë barazuan pa gola 0:0 me Ishujt Faroe, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Një detaj që mori vëmendjen e të gjithëve ndodhi në fillim të fraksionit të dytë, kur në tribunën lindore u shpalos një mesazh i çuditshëm.

“Zoti është shqiptar” – shkruhej në mesazhin e shpalosur në tribunë.

Mediat serbe kanë shkruar për rastin në fjalë.

“Kurir.rs” shkruan: Një mesazh i turpshëm bëri xhiron e planetit. Tifozët shqiptarë krijuan një sërë skandalesh brenda një kohe të shkurtër dhe para se të digjnin flamurin e Serbisë, kanë vendosur një pankartë që sulmonte fenë, kishën dhe Zotin”, përcjell lajmi.net.

Kombëtarja shqiptare u kualifikua në Kampionatin Evropian që organizohet vitin e ardhshëm në Gjermani. /Lajmi.net/

'God is Albanian' banner was displayed during the match between Albania and the Faroe Islands. pic.twitter.com/d9WGcUNR43

— kos_data (@kos_data) November 20, 2023