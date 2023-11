Mediat në Spanjë raportojnë se sezoni për Gavin ka përfunduar

Ylli i Barcelonës dhe Kombëtares së Spanjës, Gavi në sfidën kundër Gjeorgjisë pësoi një lëndim të rëndë dhe doli nga fusha me dhimbje e lot në sy.

Gavi ishte në lot kur u zëvendësua në minutën e 26-të, duke mbajtur gjurin teksa po largohej nga fusha në Valladolid.

Ai po bënte paraqitjen e tij të 19-të për klubin dhe kombëtaren këtë sezon, por tani duket se ai do të jetë jashtë fushës për disa kohë.

Spanja do të jetë ndër kryesuesit kur të hidhet shorti i Euro 2024 më 2 dhjetor.

Pas lëndimit, ai është rikthyer në Barcelonë për të kryer të gjitha ekzaminimet përkatëse, por përflitet se mungesa e tij do të jetë e gjatë, gjithnjë sipas mediave në Spanjë.

Ashtu siç bëjnë me dije mediet spanjolle, Gavi ka lënduar ligamentet e gjurit dhe kështu pritet që ai të mbyllë sezonin me Barcelonën dhe gjithashtu të humbasë Kampionatin Evropian me Spanjën.