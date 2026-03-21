Mediat lokale publikojnë fotografinë, ky është personi që mbeti i vrarë në Bokshiq të Klinës

Mediat lokale në Pejë raportojnë se personi që ka mbetur i vrarë sot në fshatin Bokshiq të Klinës është Faruk Jusufi. Ai dyshohet se është qëlluar me armë nga i vëllai, pas një fjalosjeje që kanë pasur. "Klina.info" ka publikuar edhe fotografinë e viktimës. Rastin e vrasjes e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë për…

21/03/2026 18:05

Mediat lokale në Pejë raportojnë se personi që ka mbetur i vrarë sot në fshatin Bokshiq të Klinës është Faruk Jusufi.

Ai dyshohet se është qëlluar me armë nga i vëllai, pas një fjalosjeje që kanë pasur. “Klina.info” ka publikuar edhe fotografinë e viktimës.

Rastin e vrasjes e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

“Rreth orës 15:10 policia është njoftuar se, pas një fjalosjeje mes dy vëllezërve, njëri nga ta e qëlloi tjetrin me armë. Viktima u dërgua në emergjencën e Klinës e më pas u bart drejt Spitalit të Pejës. Pak para se të nisej në drejtim të QKUK-së për tretman mjekësor, viktima fatkeqësisht ndërroi jetë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante të policisë dhe Prokurorisë, të cilat po vijojnë me procedurat hetimore”, tha zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

