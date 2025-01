“Me u sillë korridoreve e mos me e pritë kërkush, e dhimbshme”, Krasniqi për vizitën e Gërvallës në SHBA

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka thënë është e dhimbshme që ministren e Jashtme Donika Gërvalla nuk e ka pritur askush në SHBA siç është raportuar.

Ai në “Pressing” të T7, ka thënë se Ministria e Jashtme duhet të jap sqarime për këtë.

Krasniqi ka thënë se fatkeqësisht Gërvalla është përfaqësuese e shtetit, dhe do të ishte e dhimbshme nëse “është sjellur koridorëve”.

“Është për keqardhje ministrja e Jashtme, zëvendëskryeministrja e shtetit me shku me u sjellë korridoreve e mos me prit kërkush, nuk e di a ka shku me ftesa të thjeshta që i dërgojnë kongresmenë. Kish me qenë e dhimbshme nëse u sill korridoreve. Këta nuk po e kuptojnë që këta nuk janë si individë, janë përfaqësues të shtetit fatkeqësisht. Besoj që është mirë me na jap sqarime Ministria e Jashtme”, ka thënë Krasniqi.