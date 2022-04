“Më tallnin pafund”, moderatorja shqiptare rrëfen nisjen e karrierës në Shqipëri

Moderatorja e sportit, Lei Kraja, tërheq gjithnjë vëmendjen jo vetëm me linjat trupore seksi në rrjetet e saj sociale, por edhe por edhe me historitë që tregon nga jeta e saj.

Së fundmi, ajo ka folur rreth fillimeve të karrierës së saj në Shqipëri, dhe hyrjen në botën e televizionit.

Ajo tregoi se nuk ka qenë aspak e lehtë për të pranuar punën në televizion për shkak të problemeve me gjuhën shqipe.

Moderatorja shtoi se e ka pranuar ofertën dhe është rikthyer në Shqipëri pasi ka qenë në një periudhë të vështirë në jetën e saj.

“Bota e televizionit, ok, më ka pëlqyer por më është dukur e pamundur. Sikur “ç’lidhje kam unë” ose “nuk e arrij dot”. Unë kam qenë modele, ok, jo nga ato top top modele, por fotomodele në Amerikë. Kam qenë edhe te Miss Amerika. Kur më ofronin punë këtu për televizion nuk mendoja që mund ta bëja për shkak të gjuhës. Nuk e dija gjuhën e kisha shumë të vështirë. Dhe kur arrita këtu, isha në një moment të vështirë edhe thashë pse jo mos ta provoj, isha edhe pa punë. U ktheva në Shqipëri sepse kisha disa oferta edhe thashë ta provoj.”, tha ajo për “N’Zoom.”

Pasi nisi punë në televizion, ajo tregoi se i është dashur të punojë shumë, veçanërisht me mësimin e gjuhës.

Lei tregoi se është përballur edhe me shumë kritika dhe tallje edhe nga koleget e saj të punës, të cilat sot i falendëron.

“Mësimi i gjuhës ka qenë shumë i vështirë në fillim. Për shkak se jam edhe shkodrane me origjinë dhe gjuha shkodrane nuk pranohet në televizion. Ishte pikë së pari e vështirë të dalloja gjuhën shkodrane dhe gjuhën letrare. Në fillim talleshin pafund me mua, një gjë shumë normale por ok. Më bëri disa momente të ndrojtur, dyshoja tek vetja, por nuk dorëzohesha. Thoja ok, rëndësi ka që të mos dorëzohem. Kisha disa kolege në punë që thonin, “Lei nuk bën për televizion.” Vetëm nga ato, dmth duhet t’i falënderoj, sepse isha në disa momente gati për t’u dorëzuar, sepse nuk e mendoja që ta vazhdoja. Pastaj thashë vetëm për shkak të atyre do ta vazhdoj karrierën, kështu që i falënderoj.”, tha ajo.