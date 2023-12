Me supergola dhe penallti – City e mund me përmbysje Evertonin në udhëtim Manchester City ka arkëtuar pikët e plota nga udhëtimi tek Evertonit, në takimin e vlefshëm për xhiron e 19-të në elitën e futbollit anglez. “Qytetarët” kanë triumfuar 1:2 me përmbysje në rezultat kundër Evertonit, në stadiumin “Godison Park”, shkruan lajmi.net. Vendasit ishin të parët që kaluan në avantazh pas 29 minutave lojë, kur Harrison ndëshkoi…