Me skateboard në mesin e protestave, kanadezi: Më falni nëse ofendova, s’jam ekspert i situatës – kështu i dokumentoj gjërat
Një turit kanadez, Mike Boisvert, i cili në profilin e tij në “facebook” publikon video nga shtete të ndryshme ku performon me skatebord-in e tij, ka treguar se po qëndron në Tiranë këto ditë. Ai ka publikuar një video nga protestat e dhunshme, teksa shihet në mes të rrugës duke performuar. Boisvert ka thënë se…
Lajme
Një turit kanadez, Mike Boisvert, i cili në profilin e tij në “facebook” publikon video nga shtete të ndryshme ku performon me skatebord-in e tij, ka treguar se po qëndron në Tiranë këto ditë.
Ai ka publikuar një video nga protestat e dhunshme, teksa shihet në mes të rrugës duke performuar.
Boisvert ka thënë se këto veprime të tij s’duhet të merren si ofendim për atë që po ndodh, meqë thotë se kështu i dokumenton gjërat.
“Pas 130 ditësh protestash paqësore në Shqipëri, njerëzve u kishte ardhur në majë të hundës. Isha thjesht duke bërë skeit në lagje, pikërisht ditën time të parë atje. Pashë një popull që qëndronte i bashkuar dhe përpiqej të ndryshonte. Më falni nëse ju kam ofenduar duke bërë skeit në mes të gjithë kësaj; kjo është mënyra ime për të dokumentuar gjërat. Nuk jam ndonjë ekspert i situatës, thjesht dikush që udhëton herë pas here dhe krijon video me skeit”, ka shkruar ai.