Me një video të Thaçit në kohën e luftës, Ali Ahmeti thirrje qytetarëve për marshin e 17 shkurtit
Kreu i BDI’së Ali Ahmeti, e ka përkrahur marshin “Drejtësi, jo politikë” që pritet të mbahet në Prishtinë.
Ai përmes një video mesazhi në të cilën shfaqen pamje të Thaçit gjatë luftës, u ka bërë thirrje qytetarëve për dalje masive në sheshin Skënderbeu, me datë 17 shkurt në ditën e Pavarasisë së Kosovës.
“Ju ftoj që të gjithë së bashku të marshojmë për “Drejtësi, jo politikë” më 17 Shkurt 2026, ora 14:00 – Sheshi “Skënderbeu”, Prishtinë, në mbështetje të njerëzve që kontribuan për liri e pavarësi të cilën e gëzojmë ne sot.”, shkruan Ahmeti.