Me një orë vonesë, nis Këshilli i Përgjithshëm i VV-së
Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka nisur me një orë vonesë, ku pritet të diskutohet edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit. Pasi në këtë kohë erdhi kryeministri i vendit, dhe njëherit kryetari i kësaj partie Albin Kurti.
Lajme
01/03/2026 13:09
Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka nisur me një orë vonesë, ku pritet të diskutohet edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit.
Pasi në këtë kohë erdhi kryeministri i vendit, dhe njëherit kryetari i kësaj partie Albin Kurti.