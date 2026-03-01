Me një orë vonesë, nis Këshilli i Përgjithshëm i VV-së

Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka nisur me një orë vonesë, ku pritet të diskutohet edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit. Pasi në këtë kohë erdhi kryeministri i vendit, dhe njëherit kryetari i kësaj partie Albin Kurti.

Lajme

01/03/2026 13:09

Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka nisur me një orë vonesë, ku pritet të diskutohet edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit.

Pasi në këtë kohë erdhi kryeministri i vendit, dhe njëherit kryetari i kësaj partie Albin Kurti.

Artikuj të ngjashëm

March 1, 2026

​Ja kur do të vijnë në Kosovë milionat e BE-së

March 1, 2026

Çështja e Presidentit, nesër Kurti takohet me Abdixhikun

March 1, 2026

Kurti: Për president nevojiten 80 vota, Murat Jashari figura unifikuese ideale

March 1, 2026

Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin...

March 1, 2026

Pas eliminimit të Khameneit, vriten vajza, dhëndri dhe mbesa e liderit suprem

March 1, 2026

Sulmohet cisterna e parë e naftës në Ngushticën e Hormuzit

Lajme të fundit

​Ja kur do të vijnë në Kosovë milionat e BE-së

Çështja e Presidentit, nesër Kurti takohet me Abdixhikun

Kurti: Për president nevojiten 80 vota, Murat Jashari figura unifikuese ideale

Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb...