“Më mungon gruaja” – Qytetarët tregojnë për personat që do tu mungojnë në festa Kanë mbetur edhe tre janë nga viti 2023 e në këto kohë njerëzit mallëngjehen për të afërmit e miqtë që iu mungojnë. Ekipi i lajmi.net ka pyetur qytetarët se kush do t’iu mungojë në natën e vitit të ri. Një i moshuar ka thënë se këtë vit do ta ketë mungesën e gruas e cila…