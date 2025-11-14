“Me këmbë të mbarë”, Kosova niset drejt Sllovenisë

Ekipi i Kosovës nisen drejt Sllovenisë për të bërë histori. Të gjithë janë të buzëqeshur dhe në super formë. Shpresojmë të rikthehen në Prishtinë për të festuar. Kosova nesër zhvillon ndeshjen ndaj Sllovenisë, e vlefshme për kualifikim për Kupën e Botës 2026. Në rast të një rezultati pozitiv, e siguron play-offin për Kupë Bote.

14/11/2025 16:25

Të gjithë janë të buzëqeshur dhe në super formë. Shpresojmë të rikthehen në Prishtinë për të festuar.

Kosova nesër zhvillon ndeshjen ndaj Sllovenisë, e vlefshme për kualifikim për Kupën e Botës 2026.

Në rast të një rezultati pozitiv, e siguron play-offin për Kupë Bote.

