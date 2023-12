Më 3 dhjetor do të bëhet përurimi i shtatores së Erion Kajtazit Trepça ’89 ka njoftuar se të dielën, më 3 dhjetor, do të bëhet përurimi i shtatores së futbollistit të ndjerë, Erion Kajtazi. Shtatorja do të vendoset tek stadiumi me bari sintetik afër liqenit akumulues, fushë e cila mban emrin e futbollistit të ndjerë, Erion Kajtazi, shkruan lajmi.net. Ceremonia e zbulimit të shtatores do të fillojë…