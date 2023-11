McKennie “paralajmëron” Interin Juventusi sot do të përballet me Interit në kuadër të Serie A. Mesfushori i “Zonjës së Vjetër” ka paralajmëruar kundërshtarët para derbit, shkruan lajmi.net. “Juventus-Inter është me të vërtetë një ndeshje e rëndësishme, megjithëse duhet thënë se këtu në Itali të gjitha ndeshjet janë shumë të forta dhe aq më tepër ndeshja kundër tyre dhe…