Mbyllja e Postës në veri, Selimi: Qeveria po e bën këtë për zgjedhjet e ardhshme, sovraniteti nuk mbrohet kështu

Ai përmes një postimi në “X”, ka shkruar se Kurti këtë po e bënë për shkak të zgjedhjeve të ardhshme.

Sipas Selimit, nuk ruhet sovraniteti i Kosovës përmes veprimeve të tilla, shkruan lajmi.net.

“Qeveria e Kosovës po mbyll zyrat postare në veri për një arsye dhe vetëm një arsye: zgjedhjet e ardhshme nacionale. Të thuash që Kurti mbron sovranitetin është qesharake. Sovraniteti i Kosovës mbrohet përmes progresit në anëtarësimin në NATO. Ngacmimi i çdo aleati të vetëm e bën atë synim të largët”, ka shkruar Selimi.

Postimi i tij në “X”:

Kosovo Gov is closing post offices in north for one reason & one reason only: forthcoming national elections. Saying Kurti protects sovereignty is ridiculous. Sovereignty of Kosovo is protected via progress on NATO accession. Pissing off every single ally makes that aim distant.

— Petrit Selimi (@Petrit) August 6, 2024