Mbyllet protesta në Shqipëri, Basha: Zëri jonë kumboi deri në SHBA

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se opozita nuk do të hedhë asnjë hap pas.

Nga selia e PD-së, ku edhe u mbyll protesta e sotme, Basha tha se zëri i protestuesve kumboi në kryeqytetet më të rëndësishme të botës.

“Pjesëmarrja, bashkimi, qëndresa vendosmëria është forca jonë dhe forca juaj është e pandalshme. Është zëri juaj që kumboi nga Berlini, në Bruksel nga Londra në Uashington. Popullit shqiptar askush nuk mund t’i vë dot më çizme despotike orientale, kriminale mbi qafë dhe aq më pak kreu i bandës në pushtet, Edi Rama.

Forca jonë, forca juaj sa vjen dhe shtohet siç shtohen radhët e protestave tona. Kulari sot është në qafën e Tiranës, nuk do të jetë më në qafën e shqiptarëve. Do ta tërheqim derisa ta rrëzojmë Tiraninë. E sotmja është një mbrëmje e rëndësishme për betejën tonë. E sotmja është një natë e rëndësishme në betejën tonë që do të vazhdojë deri në largimin e Edi Ramës dhe një qeverie tranzitore.

E di zemërimin tuaj të ligjshëm dhe jam në krahun tuaj deri në fitoren e kësaj beteje. Dua tu kërkoj sonte mirëkuptimin tuaj se kjo natë e bekuar e lëvizjes tonë, të ndezë mesazhin e qartë dhe të prerë se shumica jemi ne, se ne nuk do të hedhim asnjë hap pas deri në realizimin e objektivit tonë”, tha Basha. /TCH