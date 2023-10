Mbyllet ndeshja: Napoli tregon karakter kampioni, barazon rezultatin ndaj Milanit edhe pse ishte humbur me dy gola diferencë Kampionia në fuqi e Italisë, skuadra e Napolit barazoi me Milanin në kuadër të javës së dhjetë në elitën e futbollit italian. Ndeshja e zhvilluar nga ora 20:45 do të luhet në stadiumin “Diego Armando Maradona”, përfudnoi me rezultat 2:2. Olivier Giroud në pjesën e parë i realizoi dy gola për Milanin (12’, 31’), kurse…