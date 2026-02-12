Mbyllet me sukses seanca e parë e legjislaturës së re
Seanca e parë e legjislaturës së re është mbyllur. Punimet e seancës i shpalli të mbyllura kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, transmeton lajmi.net. Në këtë seancë u miratua fillimisht Rezoluta për Gjykatën Speciale, e propozuar nga grupi parlamentar i PDK-së. Pas kësaj, u votua zgjatja buxhetore për muajin mars, e propozuar nga ministri i Financave,…
Lajme
Seanca e parë e legjislaturës së re është mbyllur.
Punimet e seancës i shpalli të mbyllura kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, transmeton lajmi.net.
Në këtë seancë u miratua fillimisht Rezoluta për Gjykatën Speciale, e propozuar nga grupi parlamentar i PDK-së.
Pas kësaj, u votua zgjatja buxhetore për muajin mars, e propozuar nga ministri i Financave, Hekuran Murati.
Në fund, u votuan Komisionet Parlamentare të Kuvendit./lajmi.net/