Mbush, fito dhe udhëto me shpërblime nga Petrol Company!
Në Petrol Company, çdo mbushje është një mundësi për më shumë se thjesht karburant, sepse është mundësi për një fitore që nuk vjen vetëm njëherë! Për të falënderuar klientët që zgjedhin çdo ditë cilësinë e tyre, ata kanë nisur lojën shpërblyese mujore, ku çdo mbushje e derivateve mund të të sjellë çmime fantastike.
Procesi është i thjeshtë, sepse duhet të mbushësh derivate në ndonjërën nga pikat e Petrol-it, merr kuponin e plotëson dhe e vendos në kuti, kështu automatikisht hyn në short. Sa më shumë mbushje të bësh, aq më shumë rriten mundësitë për të fituar.
Ju mund të pyesni se çfarë mund të fitoni? Nga darkat për çift,derivate të shumta, udhëtime për çift dhe veturë Dacia Logan. Çdo klient i Petrol-it ka mundësi të shpërblehet për besimin e treguar. Sepse për Petrol-in, çdo kilometër që bën me derivate e tyre, vlen më shumë.
Përmes kësaj loje, Petrol synon të krijojë një lidhje edhe më të fortë me klientët e saj, jo vetëm përmes derivateve me cilësi të lartë, por edhe përmes gëzimit të fitoreve reale. Mos e humb rastin, ndalu në Petrol Company, mbush rezervuarin dhe hyr në short.
Fitorja mund të jetë ndalesa jote e radhës!
Petrol Company, mbushje që shpërblen.
https://www.facebook.com/reel/1882257009371792/?fs=e&mibextid=wwXIfr&rdid=rcdwgVI4aX94SjIZ&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F19xxzeUtHY%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#